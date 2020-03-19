جنات: عانيت كثيرًا طوال فترة الحمل.. وفقدت وزني بعد الولادة

قالت الفنانة المغربية جنات، إن الأمومة مرهقة جدًا وأنها عانت خلال فترة حملها وبعد الإنجاب ولذا فقدت الكثير من وزنها.وأضافت خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc، أنها تناولت كميات كثيرة من الفيتامينات خلال حملها ولم تكن تتناول طعامها بشكل جيد الأمر الذي أدى إلى إصابة معدتها وبعد الولادة أخذت فترة كبيرة للعلاج.وأكدت أنهم عانوا كثيرًا بسبب تشابه اسمها واسم طفلتها الأولى إلى أن اختار زوجها اسم "جيني" لأنه هو صاحب هذه المشكلة لأنه هو من اختار تسميتها باسم والدتها.وأوضحت أن والدتها هي من تهتم بطفلتها وتعتني بها، مشيرة إلى أن ابنتها تحب الرجال أكثر من الفتيات وتغضب من أي فتاة على خلاف حبها وقربها للرجال.