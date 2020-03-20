أطباء الإسكندرية يقدمون «استشارات دليفرى» تجنبًا للزحام

دشن مجموعة من أطباء محافظة الإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» صفحة تحت عنوان «امكث ببيتك واستشرنا طبيا»، وذلك لتقديم الاستشارات الطبية للمواطنين في منازلهم، انطلاقًا من الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للحد من فيروس «كورونا» المستجد.وأوضح الدكتور ياسر زكي، أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب جامعة الإسكندرية ومؤسس الجروب، أنها مجموعة تطوعية تضم العديد من أساتذة الطب بالجامعة، واستشاريين بكافة التخصصات «باطنة، قلب، أطفال، عظام، وغيرها»، حيث يقدمون الاستشارات الطبية فى التخصصات المختلفة لجموع المصريين فى شتى أنحاء المحروسة عامة، ولأهالى الإسكندرية بصفة خاصة.وأضاف أن تدشين الصفحة جاء انطلاقًا من الدور الوطنى فى خدمة المجتمع وتقديم الاستشارات اللازمة، من خلال استقبال الرسائل الخاصة، وذلك تزامنا مع ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية بسبب فيروس «كورونا» المستجد والذى يستدعى المكوث فى المنازل لفترات طويلة.وأشار إلى أن الصفحة تهدف إلى مساعدة الكثير فى تقليل الذهاب إلى العيادات والمستشفيات فى الحالات التى لا تستدعى ذلك، وهو ما يساعد فى تقليل الزحام وانتقال العدوى وانتشارها.وتقدم الدكتور ياسر زكي، القائم على الجروب، بخالص الشكر والتقدير لأطباء الإسكندرية لما تم من استجابه سريعة للمبادرة والتطوع لخدمة أهالى مدينة الثغر.