تعقيم المصالح الحكومية بمدينة بدر مرتين يوميًاًُ لمواجهة «كورونا»

أصدر المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر، توجيهاته بعمل حملات تطهير وتعقيم فى المصالح والأجهزة الحكومية ودور العبادة بالمدينة مرتين يوميًا مع اتخاذ الإجراءات الوقائية خصوصا في الإدارات المتعاملة بشكل مباشر مع الجمهور، استكمالا للجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال مندور إنه تم وضع بعض التعليمات الإرشادية لأخذ الحيطة والحذر للمواطنين والعاملين والعملاء المتردين على المبنى الحكومية.وشدد رئيس الجهاز على استمرار دعم المنشأة الحكومية داخل المدينة باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على سلامة المواطنين.