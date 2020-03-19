مالي: مقتل جنديين وإصابة 10 آخرين في هجوم إرهابي

قتل عسكريان من جيش مالي وأصيب عشرة آخرون بجراح في شمال مالي.وقال الجيش المالي - في بيان نشره مساء الخميس في باماكو - إن موقعا عسكريا في تاركينت في محافظة غاو شمال البلاد تعرض اليوم لهجوم إرهابي أسفر عن مقتل اثنين من أفراد القوات المسلحة المالية وإصابة عشرة آخرين.