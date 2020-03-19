مالي: مقتل جنديين وإصابة 10 آخرين في هجوم إرهابي
الخميس 19/مارس/2020 - 10:59 م
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قتل عسكريان من جيش مالي وأصيب عشرة آخرون بجراح في شمال مالي.
وقال الجيش المالي - في بيان نشره مساء الخميس في باماكو - إن موقعا عسكريا في تاركينت في محافظة غاو شمال البلاد تعرض اليوم لهجوم إرهابي أسفر عن مقتل اثنين من أفراد القوات المسلحة المالية وإصابة عشرة آخرين.
وقال الجيش المالي - في بيان نشره مساء الخميس في باماكو - إن موقعا عسكريا في تاركينت في محافظة غاو شمال البلاد تعرض اليوم لهجوم إرهابي أسفر عن مقتل اثنين من أفراد القوات المسلحة المالية وإصابة عشرة آخرين.