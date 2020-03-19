«وفد بورسعيد» يوزع مطهرات وكمامات لمكافحة كورونا

واصلت لجنة الوفد العامة ببورسعيد برئاسة محمد ناجى حملة " "إغاثة - كن إيجابى" لمكافحة فيروس كورونا المستجد تنفيذا للحملة التى أطلقها الوفد تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، وتهدف إلى توعية المواطنين بمخاطر الفيروس ووسائل مواجهته وطرق الوقاية منه وحمايتهم من أخطاره.ورغم سقوط الأمطار إلا أن أعضاء الوفد بإشراف جمال شحاتة أمين الصندوق المساعد لحزب الوفد وسكرتير عام لجنة بورسعيد، والمهندس حمدى قوطة عضو الهيئة العليا للوفد، ومريم رجب نائب رئيس لجنة الوفد ببورسعيد منسق المبادرة ورئيسا لجنتى الشباب والمرأة، وبمشاركة عددا من قيادات الوفد من كافة اللجان والأقسام قاموا بتوزيع حقائب تشمل إرشادات للتوعية وبعض الوسائل المستخدمة في التصدي للفيروس منها كمامة وزجاجة كحول إيثيلي وجوارب اليد الطبية وبعض وسائل التعقيم الأخرى على المواطنين.وتأتى هذه التحركات تزامنًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية للتصدي للفيروس حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.