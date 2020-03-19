جامعة الأزهر تحذر المواطنين من التهافت في تخزين السلع والأطعمة

أهابت جامعة الأزهر، بجميع المواطنين الالتزام بالتعليمات وعدم الانسياق خلف الشائعات أوالتهافت على تخزين السلع أو الأطعمة التي تزيد عن الاستهلاك المعتاد، وكذا عدم الإفراط في استخدام الأدوات الصحية التي تخرج عن نطاق التوجيهات التي تصدرها الجهات الطبية المختصة كون الالتزام بذلك سيكون له الأثر والمرور الطيب في الحفاظ على الصحة وتلافي التأثير السلبي على ارتفاع الأسعار وأسواق المال وهو مايصب في مصلحة اقتصادنا القومي الذي يجب أن نحافظ عليه ونعمل على تنميته.يأتي ذلك في إطار حرص جامعة الأزهر على التكاتف مع الدولة فيما تتخذه من قرارات للعبور من هذه الأزمة (فيروس كورونا).