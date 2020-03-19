الرئيس الفلسطيني: نبذل قصارى جهدنا لمواجهة «كورونا»

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن بلاده تبذل قصارى جهدها، وتسخر كل إمكاناتها، من أجل مواجهة فيروس كورونا الذي يهاجم العالم بأسره، مشيرا إلى أن المؤسسات المختصة تعمل من أجل حماية أبناء الشعب الفلسطيني.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن ذلك جاء في خطاب للرئيس الفلسطيني ألقاه عبر تلفزيون فلسطين، مساء اليوم الخميس، أكد خلاله أنه وجه منذ اليوم الأول للحكومة الفلسطينية من أجل اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتأمين الوقاية للجميع، وتوفير العناية والعلاج لمن أصيبوا بالفيروس، مشيرا إلى أنه وجه الحكومة لدراسة التبعات الاقتصادية المترتبة على هذه الأزمة وكيفية معالجتها.ودعا عباس سلطات الاحتلال الاسرائيلي إلى الإفراج عن المعتقلين والحفاظ علي سلامتهم، فيما دعا المواطنين الفلسطينيين إلى الحرص والوقاية للحد من انتشار المرض، محذرا من الالتفات إلى الشائعات أو الأخبار غير الموثقة.