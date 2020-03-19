«دمياط الجديدة» تتابع تنفيذ إغلاق المقاهي والمحال

شن المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، حملة موسعة، مساء اليوم الخميس، بمدينة دمياط الجديدة مكونة من إداراتي التنمية والأمن بالجهاز، لمتابعة تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإغلاق المطاعم والكافيهات من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا.ونص قرار رئيس الوزراء كالآتي: في مادته الأولى "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 3132020 جميع المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.وفي مادته الثانية "لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها".وفي مادته الثالثة "ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه اعتبارا من اليوم الخميس".