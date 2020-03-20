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الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سرق مصوغات زوجة أبيه فقتلته بمساعدة شقيقها

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:12 ص
جثة
جثة
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة الخانكة بإحالة المتهمين بقتل طفل لسرقته مصوغات ذهبية خاصة بزوجة أبيه لمحكمة الجنايات.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هم سميرة ع، وشقيقها إسلام ع، وكريم.م، وأقروا بارتكاب جريمة التعدى على المجنى عليه محمد م ١٢ سنة، بالعصا والشوم حتى الموت، لسرقته المصوغات الذهبية الخاصة بزوجة أبيه «المتهمة الأولى».

وأقر المتهمون بأن المتهمة الأولى اكتشفت سرقة المصوغات الذهبية، ووالد المجنى عليه رفض الإبلاغ عنه، واتبع معه أسلوب المحايلة لكن المجنى عليه رفض إرجاع المصوغات، وأقر بأنه أعطاهم لوالدته، مما دفع المتهمة الأولى بالاستعانة بشقيقها وصديقه للتعدى بالضرب على المجنى عليه لإجباره على إرجاع المسروقات لكنه توفى فى يدهم.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الخانكة يفيد بالعثور على جثة طفل متوفى وبه عدة إصابات بالغة أدت لوفاته على الفور.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم أقروا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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