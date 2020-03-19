المغرب يفرض حالة الطوارئ ويقيد حركة المواطنين بسبب «كورونا»

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، مساء الخميس، فرض حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في المملكة ابتداء من غد الجمعة إلى أجل غير مسمى، ضمن الإجراءات الاحترازية لموجهة فيروس كورونا المستجد.وقالت الوزارة في بيانها إن القرار جاء حفاظا على صحة وسلامة المجتمع المغربي، وفي سياق التحلي بحس المسئولية وروح التضامن الوطني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بالفيروس تقرر إعلان "حالة الطوارئ الصحية" وتقييد الحركة في البلاد بدءا من الغد، وفق وسائل الإعلام المغربية.وشدد البيان على أن فرض حالة الطوارئ الصحية لا يعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، وفق شروط معينة.من بين هذه الشروط أن يكون التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الزراعية، المحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، الصيدليات، القطاع البنكي والمصرفي، محطات بالوقود، المصحات والعيادات الطبية، وأماكن أخرى.كما اشترطت الوزارة ان يكون التنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات.