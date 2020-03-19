رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«الثقافة»: عروض فنية ومسرحيات «أون لاين» للجمهور

الخميس 19/مارس/2020 - 10:42 م
إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم
حسن أمين
طباعة
قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، بث المواد الثقافية والفنية التى تمثل كنوز أرشيف الإبداع الوطنى والمعرفى التراثى والمعاصر والمتواجدة بمكتبات وأرشيف قطاعات الوزارة على قنواتها باليوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها من خلال مبادرة جديدة تحمل عنوان «الثقافة بين إيديك».

وقالت عبد الدايم إن المباردة تأتى كأحد الحلول البديلة لتقديم ألوان الإبداع الجاد للجمهور فى ظل تعليق الأنشطة الفكرية والفنية نظرا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد وتمثل إهداء لأبناء الوطن ودعوة للالتزام بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة حفاظا على الصحة العامة جراء تداعيات كرونا.

وأشارت إلى أن الخدمة الثقافية المجانية تهدف الى تيسير الحصول على جرعة فكرية وفنية ومعرفية من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة، كما تتيح للعالم الاطلاع على المحتوى الابداعى المصرى ومتابعة الحراك الثقافى فى المجتمع من خلال شبكة الانترنت وتمثل احد خطوات التحول الرقمى الذى تسعى الوزارة لتنفيذه.

وتابعت أنه جارى وضع اللمسات النهائية لبرنامج البث المقرر انطلاقه الاسبوع المقبل، مشيرة إلى أن مكتبات وزارة الثقافة تضم مجموعة ضخمة ونادرة من الانشطة والفعاليات التى تشكل جزء هام من ملامح الهوية وتم انتقاء مواد منها لعرضها الكترونيا، ومنها اعمال نادرة تعرض لأول مرة وتبرز خلالها الصورة الرائدة للقوى الناعمة المصرية وتتنوع بين عروض مسرحية منها سلم نفسك - قهوة سادة - اين اشباحى بالاضافة الى نخبة من اهم اعمال البيت الفنى للمسرح لكبار النجوم، حفلات من مهرجانات الموسيقى العربية بمختلف دوراته - الموسيقار عمر خيرت - فرقة لي بتى شاه وباليهات الليلة الكبيرة - كسارة البندق - زوربا - كارمن بحيرة البجع وحفلات مركز تنمية المواهب، الى جانب كوكبة من الافلام القصيرة والوثائقية والكثير من عناوين الكتب واصدارات مختلف قطاعات الوزارة.

وأوضحت أن الثقافة المصرية تواصل اداء دورها فى نشر الوعى بمختلف صوره وتقديم الوان ابداعية مميزة الى جانب ازكاء روح التفاؤل والامل وزيادة الحصيلة المعرفية والثقافية بين جموع المواطنين خاصة الشباب والاسرة المصرية.

موضوعات متعلقة

السعودية تعلق التواجد والصلاة في الحرمين الشريفين لمكافحة كورونا

كيفية استقبال إشارة تردد قناة مصر التعليمية لمشاهدة شرح المواد الدراسية في المرحلة الثانوية والإعدادية

بعد فحص كورونا.. 9 قرارات مهمة لمجلس الوزراء

دواء بلاكونيل 200.. كل ماتريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

الصور

image description

أول صورة للمتعافى من كورونا بمستشفى أبوخليفة فى الإسماعيلية

image description

تعقيم «خدمة عملاء المياه» ومسجد عمر مكرم بأسيوط (صور)

image description

استمرار تعقيم أحياء أسيوط لمواجهة كورونا (صور)

image description

بالكمامات والمطهرات.. شباب يوعون المواطنين بكورونا (صور)

image description

«اكشف قبل أن تأكل».. مطعم يحمى زبائنه من كورونا بسوهاج (صور)

الأكثر قراءة

"التعليم" إلغاء امتحانات النقل حتى الثاني الإعدادي

"الامتحان من المنزل" خطة التعليم للانتهاء من الفصل الدراسى الحالى بعد انتشار "كورونا"

أمريكا تعتمد دواء لـ«كورونا» اكتشفه عالم مصري قبل 3 أسابيع

السعودية تعلق التواجد والصلاة في الحرمين الشريفين لمكافحة كورونا

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

أيام زمان

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

رسائل فريد الأطرش إلى الله.. «سأبني مسجدًا في هذه الحالة»

دي ماما بنورة.. نسخة أخرى من نجلاء فتحي تخطف منها الأضواء

عارٍ أكثر من اللازم.. سبب رفض ناهد شريف تصوير مشهد في «مسك وعنبر»

نجم الساعة

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

الصحة

الدكتور كريم صبري يوضح لـ "الدستور": شروط اجراء نحت الجسم رباعي الأبعاد

«الإسهال» عرض رئيسي لـ 25% من مرضى كورونا

«الصحة العالمية» تدعو لتعليم الأطفال طرق الحماية من «كورونا»

الدكتور محمد مختار يؤكد: الحقن المجهري الأكثر فعالية في علاج العقم

منوعات

دواء بلاكونيل 200.. كل ماتريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

مبادرة مغربية تقترح ترديد النشيد الوطني من نوافذ المنازل

كيفية استقبال إشارة تردد قناة مصر التعليمية لمشاهدة شرح المواد الدراسية في المرحلة الثانوية والإعدادية

بالكمامات والمطهرات.. شباب يوعون المواطنين بكورونا (صور)

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: نحبكم ولكن!
ماجد حبته
ملحمة صينية
مدحت بشاى
بيريسترويكا كنسية «2»
جمال طه
«كورونا».. التحدى الصعب لأمننا القومى
المزيد

الثقافة

تعقيم مقر هيئة الكتاب وإجراءات متطورة لمواجهة كورونا (صور)

السوري علاء زريفة: قصة حب جعلتني أتجه إلى كتابة الشعر

مركز الهالة الثقافي يناقش «أثر المخلدين».. السبت

رواية مصرية صدرت في 2018 تنبأت بتفشي كورونا