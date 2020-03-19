«الثقافة»: عروض فنية ومسرحيات «أون لاين» للجمهور

قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، بث المواد الثقافية والفنية التى تمثل كنوز أرشيف الإبداع الوطنى والمعرفى التراثى والمعاصر والمتواجدة بمكتبات وأرشيف قطاعات الوزارة على قنواتها باليوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها من خلال مبادرة جديدة تحمل عنوان «الثقافة بين إيديك».وقالت عبد الدايم إن المباردة تأتى كأحد الحلول البديلة لتقديم ألوان الإبداع الجاد للجمهور فى ظل تعليق الأنشطة الفكرية والفنية نظرا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد وتمثل إهداء لأبناء الوطن ودعوة للالتزام بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة حفاظا على الصحة العامة جراء تداعيات كرونا.وأشارت إلى أن الخدمة الثقافية المجانية تهدف الى تيسير الحصول على جرعة فكرية وفنية ومعرفية من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة، كما تتيح للعالم الاطلاع على المحتوى الابداعى المصرى ومتابعة الحراك الثقافى فى المجتمع من خلال شبكة الانترنت وتمثل احد خطوات التحول الرقمى الذى تسعى الوزارة لتنفيذه.وتابعت أنه جارى وضع اللمسات النهائية لبرنامج البث المقرر انطلاقه الاسبوع المقبل، مشيرة إلى أن مكتبات وزارة الثقافة تضم مجموعة ضخمة ونادرة من الانشطة والفعاليات التى تشكل جزء هام من ملامح الهوية وتم انتقاء مواد منها لعرضها الكترونيا، ومنها اعمال نادرة تعرض لأول مرة وتبرز خلالها الصورة الرائدة للقوى الناعمة المصرية وتتنوع بين عروض مسرحية منها سلم نفسك - قهوة سادة - اين اشباحى بالاضافة الى نخبة من اهم اعمال البيت الفنى للمسرح لكبار النجوم، حفلات من مهرجانات الموسيقى العربية بمختلف دوراته - الموسيقار عمر خيرت - فرقة لي بتى شاه وباليهات الليلة الكبيرة - كسارة البندق - زوربا - كارمن بحيرة البجع وحفلات مركز تنمية المواهب، الى جانب كوكبة من الافلام القصيرة والوثائقية والكثير من عناوين الكتب واصدارات مختلف قطاعات الوزارة.وأوضحت أن الثقافة المصرية تواصل اداء دورها فى نشر الوعى بمختلف صوره وتقديم الوان ابداعية مميزة الى جانب ازكاء روح التفاؤل والامل وزيادة الحصيلة المعرفية والثقافية بين جموع المواطنين خاصة الشباب والاسرة المصرية.