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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عاطلين بتهمة سرقة المواطنين فى النزهة 4 أيام

الخميس 19/مارس/2020 - 10:39 م
حبس عاطلين
حبس عاطلين
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أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عز المحامى العام الأول للنيابات، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة المواطنين بأسلوب الخطف، حيث تم ضبطهما عقب سرقتهما هاتف محمول من مواطن، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، تمكنت من ضبط عاطلين لقيامهما بسرقة هاتف محمول من صاحبة الإكراه فى النزهة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة عزبة الإخلاص الهايكستب دائرة القسم من ضبط عاطلين، لهما معلومات جنائية مسجلة وأحدهما مسجل شقى خطر سرقات عامة – مقيمان بمحافظتى أسيوط والقليوبية ) وبحوزتهما ( فرد خرطوش، سلاح أبيض عبارة عن "مطواة"، هاتف محمول مجهول المصدر).

وبمناقشتهما عن مصدر الهاتف المحمول المضبوط بحوزتهما، اعترفا بسرقته كرهًا عن أحد الأشخاص حال تواجده بذات المنطقة محل الضبط مستقلًا السيارة قيادته تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة بحوزتهما ولاذا بالفرار.

وبتكثيف التحريات، أمكن التوصل إلى المجنى عليه (مقيم بدائرة القسم " مصاب بجرح قطعى أسفل الصدر " ) وبإستدعائه تعرف على المتهمان والهاتف وإتهمهما بسرقته بالإكراه وإحداث إصابته.

وأضاف أنه حال تواجده بالسيارة ملكه بمحل الضبط فوجئ بقيام المتهمان بتهديده بالأسلحة المضبوطة بحوزتهما والإستيلاء على هاتفه المحمول وحال مقاومته لهما تعديا عليه بالضرب محدثان ما به من إصابات، وأنه كان فى سبيله للإبلاغ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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