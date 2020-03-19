حبس 3 متهمين في قضية تفجير «البحيرة» الإرهابي بتونس

قرر قاضي التحقيق بقضاء مكافحة الإرهاب في تونس اليوم الخميس، سجن 3 متهمين في قضية التفجير الإرهابي الذي استهدف في السادس من مارس الجاري، دورية أمنية متمركزة قرب السفارة الأمريكية بتونس العاصمة.وأكد رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، نائب وكيل الجمهورية، محسن الدالي، أن القاضي قرر أيضا الإبقاء على متهمين اثنين بحالة سراح، على أن تتواصل الأبحاث لاحقا.ونفذ إرهابيان اثنان هجوما انتحاريا ظهر يوم الجمعة 6 مارس الجاري، استهدف دورية أمنية تؤمن الطريق العام قرب السفارة الأمريكية في منطقة البحيرة التي تضم العديد من السفارات ومكاتب الشركات الأجنبية بتونس العاصمة، واستخدما في الهجوم كمية من المتفجرات تقليدية الصنع ودراجة نارية مفخخة، وأسفر عن استشهاد شرطي وإصابة 4 آخرين من قوات الأمن، وامرأة كانت تسير وقت الانفجار.