تامر أمين: غدا سيحدد مصيرنا من كورونا (فيديو)

قال الإعلامي تامر أمين، إن غدًا بداية الأسبوع الثالث لبدء أزمة انتشار فيروس كورونا، والتي يتحدد من خلالها مصيرنا من الفيروس.وأضاف خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار": "الأسبوع الثالث هو من سيحدد تحول الفيروس لوباء أو انحساره بشفاء الحالات الموجودة، أو لا قدر الله زيادة الحالات وانتشارها بسبب الحالات".وأكد أن الأسبوع الثالث في كل الدول التي عانت من فيروس كورونا هو من حدد الأزمة، وهو إما أن ننتقل مثل الصين ونعلن النجاة من المرض، أو أن نكون مثل إيطاليا التي يحمل شعبها بعض فهلوة المصريين ولم يتبعوا الإرشادات الوقائية.