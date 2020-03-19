السعودية تعلق التواجد والصلاة في الحرمين الشريفين لمكافحة كورونا

علقت رئاسة شئون الحرمين الشريفين بالسعودية، التواجد والصلاة في ساحات الحرمين خاصة يوم الجمعة.من جانبه؛ ثمن الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، كلمة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في وقت سابق اليوم بشأن فيروس كورونا، وذلك وفق صحيفة "الرياض" السعودية.وشدد السديس على أن الكلمة الموجهة لأبناء وبنات المملكة والمقيمين على أرضها، رسالة واضحة من خادم الحرمين على أهمية هذه المرحلة الحرجة من تاريخ العالم في هذا العصر، كما أنها دليل حرص وعين رعاية في الحفاظ على أفراد شعب المملكة والمقيمين على أرضها، وتأكيده على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تحفظ الجميع.