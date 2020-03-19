حبس عصابة سرقة المساكن فى السلام

أمرت نيابة سرقة القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عز المحامى العام الأول لنيابات، بحبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب فى منطقة السلام، حيث تم ضبطهم عقب سرقتهم محتويات معمل تحاليل فى السلام، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، ألقت القبض على 4 أشخاص لقيامهم بسرقة محتويات معمل تحاليل فى السلام.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول، من ضبط 4 أشخاص وبحوزتهم ( شاشة LCD - جهاز ريسيفر - 2 شاشة كمبيوتر - جهاز تابلت - جهاز ميكروسكوب طبى - 150 سرنجة طبية - 2 جهاز باور بنك ) مجهولة المصدر.وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل معمل تحاليل كائن بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب" باستخدام أجنة حديدية مضبوطة بحوزتهم.وتم التوصل إلى المجنى عليه (مالك المعمل) وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وقرر بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.