النفط يغلق بارتفاع 24% ويُسجل أعلى مكسب في يوم واحد على الإطلاق

أغلقت العقود الآجلة للنفط تعاملات، اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 24% تقريبًا لتُسجل بذلك أكبر ارتفاع لها في يوم واحد على الإطلاق، بدعم القرارات التي اتخذتها البنوك المركزية العالمية والحكومات لتعزيز الاقتصاد العالمي في ظل تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الطلب على الطاقة.وارتفع سعر الخام الأمريكي تسليم أبريل بمقدار 4.85 دولار، بما يوازي 23.8%، ليصل إلى 25.22 دولار للرميل في بورصة نيويورك، ليُسجل بذلك أكبر ارتفاع يومي على الإطلاق استنادًا إلى البيانات التي تبدأ منذ مارس 1983، وفقًا لبيانات سوق "داو جونز".تراجعت أسهم شركة "فورد" الأمريكية لتصنيع السيارات اليوم.وفي غضون ذلك، استقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو عند 28.40 دولار للبرميل، في بورصة "لندن" بانخفاض طفيف يبلغ سبعة سنتات.وكانت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أبريل قد استقرت عند أدنى مستوياتها منذ فبراير لعام 2002 عند إغلاق تعاملات أمس الأربعاء.