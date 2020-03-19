النيابة تأمر بتشريح جثة شاب عثر عليها داخل مسكنه بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتشريح جثة شاب عثر عليه متوفيا داخل شقته وذلك لبيان سبب الوفاة، حيث عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة، على جثة شاب مدمن توفى إثر تناوله جرعة مخدرات زائدة داخل شقته بمنطقة التجمع الأول، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.البداية بتلقى شرطة النجدة، بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من شقة بمنطقة التجمع الأول، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبفتح باب الشقة تم العثور على جثة شاب ملقاة على الأرض وبجواره "حقنة" حيث تبين من التحريات والتحقيقات، أن المتوفى"ع. أ" 43 سنة يعانى من الإدمان، وتشير التحريات إلى أنه أخذ جرعة مخدرات زائدة أودت بحياته.وبسؤال شقيقه أفاد بأن المتوفى، كان يعمل معالج إدمان، ومقيم في الشقة بمفرده ولا يتهم أحدا بقتله.