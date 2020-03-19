وزير التعليم يحدد مصير امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف الاختبار الإلكتروني التجريبي للصفين الثاني والثالث الثانوي، والذي كان مقررا عقده في 22 مارس الجاري، وكذلك امتحان نهاية العام الدراسي، وطلاب المنازل، وذوي الاحتياجات الخاصة.وقال "شوقي"، إنه بالنسبة للصفين الأول والثاني الثانوي، سيتم تأجيل الاختبار الإلكتروني التجريبي (بدون درجات)، والذي كان مقررًا عقده يوم 22 مارس الجاري، ليتم عقده يوم 5 أبريل 2020، ويؤديه الطلاب من المنزل، كما سيتم إجراء اختبار تجريبي أيضًا (بدون درجات) للصف الثاني الثانوي في نفس التوقيت، كبروفة أخيرة لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.وسيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي على التابلت من المنزل وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.وأوضح شوقي، أن طلاب المنازل بالصفين الأول والثاني الثانوي، سيتم تطبيق نظام إعداد المشروعات (البحث) مثل الطلبة في سنوات النقل.وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، الصفين الأول والثاني الثانوي، سيتم تطبيق نظام إعداد المشروعات (البحث) مثل الطلبة في سنوات النقل.جاء قرار الدكتور طارق شوقي، ضمن الجهود التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم في الأيام الماضية بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعليق الدراسة حماية لأبنائنا الطلاب من فيروس كورونا المستجد.