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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«المؤتمر» بمنيا القمح يدشن حملة لتعقيم المساجد والمحلات لمواجهة كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 10:24 م
حملة لتعقيم المساجد
حملة لتعقيم المساجد
عمرو الحلبي
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دشن حزب «المؤتمر» بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، حملة مكبرة لتعقيم وتطهير المساجد والمحلات والمطاعم والمنشآت العامة، وذلك إيمانا بدور المجتمع المدني ومساندة الدولة في مواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

حيث كلف الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، واللواء أشرف جيرة الله، نائب رئيس الحزب للمحافظات، ومحمود أمين، مساعد رئيس الحزب لمحافظة الشرقية وأمين الحزب بمنيا القمح، بإطلاق أولى حملات الحزب لتطهير وتعقيم المساجد والمطاعم والمحلات والأماكن العامة والشوارع الرئيسية بالمدينة.

وأكد محمود أمين، مساعد رئيس الحزب بالشرقية، أنه تم عمل منصة ثابته أمام مقر الحزب بمنيا القمح لتوزيع «الماسكات، وزجاجات الكحول الايثيلي، والكلور المطهر والجوانتيات»، على أهالي المدينة بالمجان.

وقام شباب الحزب بحملة لطرق الأبواب وتوعية المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة وضرورة الالتزام بها لنعبر بمصرنا الحبيبة لبر الأمان، وقام شباب الحزب بتوزيع الكتيبات والإرشارادت على عدد من المناطق منها الأسواق التجارية والأماكن العامة والطرق السريعة وقائدى المركبات.

من جانبه؛ أكد محمود أمين، مساعد رئيس الحزب الشرقية، أن لجنة الوقاية من الأوبئة والأمراض بالحزب في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأحداث التي تمر بها البلاد من تطورات وتداعيات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد عدد من أهالي مدينة منيا القمح أن الحملة التي دشنها الحزب اليوم لاقت استحسان المواطنين بمركز ومدينة منيا القمح والقرى التابعة لها.

يذكر أن الأمانة المركزية لحزب «المؤتمر»، تقوم بتنظيم العديد من القوافل الطبية والخدمية والتي تصب جميعها في إطار الالتزام بالدور المجتمعي وذلك بتقديم الدعم والمساعدات لمحدودي الدخل في مجالات الصحة والمساعدات المعيشية.

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