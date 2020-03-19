معهد أبحاث روسي: إنتاج لقاح لـ«كورونا» يستغرق من سنة ونصف لـ3 سنوات

اعتبر مدير المعهد الروسي لأبحاث الإنفلونزا التابع لوزارة الصحة الروسية دميتري ليوزنوف، اليوم الخميس، أن إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد قد يستغرق من سنة ونصف إلى 3 سنوات.وقال ليوزنوف "أي إنتاج لأي لقاح في البلاد أو خارجها يستغرق من سنة ونصف إلى 3 سنوات والعملية الأسرع في هذه السلسلة هي فكرة إعداد اللقاح، ومن ثم تبدأ عملية طويلة للدراسات على الحالات السريرية لحيوانات ثم يكون البحث الفعلي على المتطوعين الأصحاء وهذا كله سيستغرق بعض الوقت"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.وأعلنت وزارة الصحة الروسية أن نجاح العلماء الروس في التعرف على جينوم فيروس كورونا بالكامل، سيساعد في ابتكار لقاح ودواء للفيروس.وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وباء عالميا في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.