وزير التعليم يحدد موقف الشهادات العامة والدبلومات من إلغاء الامتحانات

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الشهادات العامة والدبلومات الفنية نهاية العام الدراسي الحالي، سيتم إجراؤه في موعده، كما هو معلن في الجداول والتي أعلنت عنها الوزارة داخل لجان الامتحانات.وأكد وزير التعليم اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية أبنائنا الطلاب داخل اللجان بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.جاء ذلك ضمن جهود وزارة التربية والتعليم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.