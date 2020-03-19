فيديو صادم.. قافلة تنقل 60 نعشا لضحايا كورونا في إيطاليا

أذاعت فضائية روسيا اليوم، مقاطع فيديو يظهر من خلالها لقطات صادمة التقطت في مدينة بيرجامو الإيطالية لقافلة عسكرية من شاحنات تنقل 60 نعشا لأشخاص قضوا بفيروس كورونا في واحدة من أقسى المشاهد التي تمر فيها إيطاليا هذه الأيام.وحسب وسائل الإعلام الإيطالية، فإن هذه الجثث سيتم نقلها خارج المدينة لمقابر في 12 بلدة إيطالية، حيث سيتم حرق الجثث ولن يتمكن أحباؤهم من وداعهم.أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الخميس، وفاة 427 شخصا في أنحاء البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأشارت إلى أن الوفيات الناجمة في فيروس كورونا ترفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 3405 حالات.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 4480 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 41035 مصابا، شفي منهم 4440.