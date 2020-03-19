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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التعليم: إلغاء امتحانات النقل حتى الثاني الإعدادي

الخميس 19/مارس/2020 - 10:08 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الطلاب في نهاية العام بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال (kg1 - kg2) والصفين الأول والثاني الابتدائي- حيث يتم تطبيق نظام التعليم الجديد (2.0)- سيقوم معلمو هؤلاء الطلاب بإعداد تقارير أداء للطلاب، ونطالب أولياء الأمور بالتأكد من استكمال الطالب للمنهج المنشور على المكتبة الإلكترونية والمنصة والاستفادة من الدليل الإلكتروني المنشور بها.

أما بالنسبة للصف الثالث الإبتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي (سنوات النقل)، أكد وزير التعليم أنه لن يتم إجراء امتحانات للطلاب في نهاية العام الدراسي الحالي والاكتفاء بعمل بحث (مشروع) لكل مادة على المنصة الإلكترونية، وسيكون متاحًا للطلاب التواصل مع معلم الفصل لمساعدته في تنفيذ البحث في وقت مدته شهران من اليوم.

بالنسبة للشهادات العامة والدبلومات الفنية، أوضح وزير التربية والتعليم أنه سيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي الحالي في موعده كما هو معلن في الجداول، والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم داخل لجان الامتحانات، مع اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية أبنائنا الطلاب داخل اللجان بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.

وفيما يخص الصفين الأول والثاني الثانوي، قال إنه سيتم تأجيل الاختبار الإلكتروني التجريبي (بدون درجات)، والذي كان مقررًا عقده يوم 22 مارس الجاري، ليتم عقده في موعد آخر يوم 5 أبريل 2020، يؤديه الطلاب من المنزل، كما سيتم إجراء اختبار تجريبي أيضًا (بدون درجات) للصف الثاني الثانوي في نفس التوقيت، كبروفة أخيرة لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.

كما أعلن أنه سيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي على التابلت من المنزل، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

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