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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مهرجانات مؤجلة بسبب كورونا.. آخرها «كان السينمائي»

الخميس 19/مارس/2020 - 10:02 م
كان السينمائي
كان السينمائي
محمد مجدي
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اضطر عدد من الدول في العالم إلى تأجيل فعاليات فنية بسبب تفشي فيروس كورونا بشكل كبير، وكان آخرها مهرجان كان السينمائي والذي كان مقررا لها أن يقام شهر مايو المقبل.

فيما أعلنت مهرجانات سينمائية شهيرة في العالم عن تأجيلها أو إلغائها بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا على جمهورها، وكان من ضمنها دولة الإمارات التي ألغت مهرجان ألترا للموسيقى الإلكترونية الذي كان مقررا مارس الجاري في ساحة دو أرينا بأبوظبي، كما ألغي حفل "ميوزيك بانك" لموسيقى البوب الكورية والذي كان مقررا يوم 21 من هذا الشهر في ساحة كوكا كولا التي تسع لنحو 17 ألف شخص بدبي.

كما تقرر أيضا إرجاء منتدى للمرأة ومهرجان لليوجا في أبوظبي وإلغاء المهرجان الهندوسي في دبي، وأجل مغني الراب الأمريكي راس حفله الذي كان سيقام في 27 مارس في دبي، إلى نوفمبر بسبب تفشي الفيروس.

فيما أعلن منظمو مسابقة يوروفيجن الغنائية الأوروبية التي تقام في هولندا، أنها لن تقام هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وكانت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي قد ألغت الدورة الأولى التي كان من المزمع افتتاحها في جدة في الثاني عشر من شهر مارس، كما ألغي مهرجان البحرين السينمائي ومهرجان تطوان لسينما البحر المتوسط، وأوقفت أعمال مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بعد ثلاثة أيام من افتتاحه.

فيما أعلنت إدارة مهرجان برلين للفيلم العربى تأجيل دورته الحادية عشرة والتى كان مقررا لها أن تقام شهر أبريل المقبل.

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