إغلاق دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون لمدة أسبوعين

أعلن دير الأنبا بيشوي بصحراء وادي النطرون، عن فرض إغلاقه التام والامتناع عن استقبال الزوار حتى أسر الرهبان ولمدة أسبوعين.وقال الدير في بيانه اليوم الخميس، إنه نظرًا للظروف الطارئة هذه الأيام وبناءً على البيان الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية بشأن الوقاية من فيروس كورونا بمنع التجمعات لتقليل إمكانية انتقال المرض.