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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إغلاق دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون لمدة أسبوعين

الخميس 19/مارس/2020 - 10:00 م
دير الأنبا بيشوي
دير الأنبا بيشوي بصحراء وادي النطرون
ماريان رسمى
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أعلن دير الأنبا بيشوي بصحراء وادي النطرون، عن فرض إغلاقه التام والامتناع عن استقبال الزوار حتى أسر الرهبان ولمدة أسبوعين.

وقال الدير في بيانه اليوم الخميس، إنه نظرًا للظروف الطارئة هذه الأيام وبناءً على البيان الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية بشأن الوقاية من فيروس كورونا بمنع التجمعات لتقليل إمكانية انتقال المرض.

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