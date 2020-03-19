مصرع مسن صدمه قطار بالقناطر الخيرية

لقى مسن مصرعه، أسفل عجلات قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد فى مكان غير مخصص للمشاة، بمحيط محطة الحادثة بالقناطر الخيرية، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد إبراهيم الطويل مأمور مركز القناطر يفيد دهس قطار لشخص بميدان الحادثة.وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين اصطدام القطار المتجه من القناطر للقاهرة بـ"مرعي أحمد مرعي" من قرية كفر سليم 70 سنة، حال عبوره السكة الحديد بعد محطة الحادثة في مكان غير مخصص للمشاة، مما نتج عنه وفاته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.