محافظ الغربية يطلق مبادرة «احمي نفسك.. احمي بلدك» لمواجهة كورونا

أطلق الدكتور طارق رحمي، محافظة الغربية، مبادرة "احمي نفسك.. احمي بلدك" لمواجهة فيروس كورونا، حيث تهدف المبادرة إلى نشر الثقافة الصحية والتدابير الوقائية لمنع انتشار الفيروس.يشارك في المبادرة أعضاء مجالس المدن والأحياء على مستوى المحافظة، وعدد كبير من شباب جامعة طنطا، حيث تم توزيع بروشورات وبوسترات على المحلات والمواطنين بمدينة طنطا للتعريف بالفيروس وأعراضه ومخاطره وطرق الوقاية منه وكيفية التعامل معه في حالة الإصابة به حرصًا على سلامة المواطنين داخل المحافظة.وأكد المحافظ اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية قصوى من بينها منع التجمعات وغلق مراكز الدروس الخصوصية ودور المناسبات ومحال الألعاب الإلكترونية، موضحا أن المبادرة تأتي للتوعية بأهمية تلك التدابير وحث المواطنين على الالتزام بها تجنبا لمخاطر انتشار الفيروس، مشيدا بمشاركة شباب الجامعة وحماسهم لخدمة وطنهم، موضحا أن المبادرة انطلقت اليوم في جميع مراكز المحافظة.