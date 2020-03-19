محافظ الإسكندرية يطلق مبادرة «ادعم عمال اليومية»

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن طرح مبادرة عاجلة لحشد المجتمع المدنى والحكومي بالمحافظة تحت عنوان "ادعم عمال اليومية" لتقليل الآثار الناتجة عليهم جراء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة عدم تفشي فيروس كورونا المستجد.تهدف المبادرة إلى وضع حلول عاجلة لعمال اليومية فى حال اضطرار الحكومة لفرض قرارات أخرى أكثر صرامة، حال عدم التزام المواطنين.وصرح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بأن القيادة السياسية والحكومة حريصة كل الحرص على ضمان عدم المساس باحتياجات العمالة من مواطنى الإسكندرية البسطاء الذين يعملون بنظام اليومية.وأكد الشريف، أن تلك المبادرة تأتي في إطار حرص محافظة الإسكندرية لتوفير غطاء آمن لتلك الشريحة الموجودة بالمجتمع السكندري بإعداد حصر شامل لها، لضمان عدم تضررهم بأي شكل من الأشكال الآن ومستقبلًا.وأضاف الشريف، أن الأحد المقبل سيتم إطلاق تلك المبادرة بمشاركة المجتمع المدني والحكومي ورجال الأعمال من أجل وضع آلية واضحة للتعامل مع تلك الشريحة وضمان توفير الدعم المطلوب لها وقت الأزمات.