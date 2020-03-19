أستاذ مناعة: الفول أسهم في الحد من انتشار كورونا

أكد الدكتور محمود الأنصارى أستاذ المناعة والكائنات الدقيقة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن تناول البقوليات والحبوب الكاملة مثل الفول والعدس يزيد من مناعة الإنسان، ويجعله قادرًا على قهر الفيروسات الشتوية، خاصة التى تهاجم الجهاز التنفسى مثل فيروس كورونا المستجد.وأوضح خلال لقائه بالإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أن البقوليات بأنواعها وخاصة الفول تحتوي على الحديد وفيتامين "c" الذى يعد من أهم العناصر المقاومة لفيروس كورونا المستجد الذي يصيب الجهاز التنفسي للإنسان.وأضاف غانم، أن 16 دولة حول العالم تشارك مصر عاداتها التقليدية فى تناول الفول والبقوليات، ولذلك إصابتها محدودة من فيروس كورونا، كما نجحت فى السيطرة على الفيروس القاتل قبل انتشاره بين المواطنين.