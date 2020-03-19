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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«عفوًا لا توجد كمامات أو مطهرات» تتصدر محال قصر العيني (صور)

الخميس 19/مارس/2020 - 09:48 م
محال القصر العيني
محال القصر العيني
عبدالله هشام
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تصدرت عبارة "عفوًا لا توجد كمامات أو مطهرات أو كحول أو ماسكات" أغلب واجهات المحال المتخصصة في بيع المستلزمات الطبية في شارع قصر العيني عبر لافتات صغيرة مطبوعة للتأكيد على نفاد الكميات المتوافرة.

يأتي ذلك بعدما تزايد الإقبال من المواطنين على شراء المواد الوقائية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ضمن الإجراءات الاحترازية التي نصحت بها وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.

فيما ارتفعت أسعار الكمامات والكحول الإيثيلي والمواد المطهرة للغاية، حيث تجاوز أقل سعر للكمامة نحو 10 جنيهات بدلًا من جنيهين، كما ارتفعت عبوات الكحول لأكثر من 35 جنيهًا لأصغر عبوة بدلا من بضعة جنيهات، بحسب أحد التجار رفض ذكر اسمه.

في السياق ذاته؛ أكد على عوف، رئيس شعبة الأدوات الطبية باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية، أن زيادة حجم الطلب على الكمامات رفع سعر الكمامة 500%، مضيفا أن الطلب عليها قبل انتشار فيروس كورونا المستجد كان روتينيا وللأغراض الطبية المختلفة؛ حيث كان يتم إنتاج 60 مليون كمامة محليا، فيما يتم استيراد 200 مليون من الصين سنويا.

ولفت إلى أن توقف الاستيراد مع انتشار فيروس كورونا في الصين تسبب في أزمة بالسوق، مضيفا أن مصر يمكنها مضاعفة إنتاج الكمامات إلى 120 مليون كمامة بدلا من 60 مليونا.

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