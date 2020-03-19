تأجيل مهرجان «كان» السينمائي بسبب كورونا

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي تأجيل دورته الحالية والتى كان مقررا لها أن تقام شهر مايو المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا.وأصدرت إدارة المهرجان بيانا حول التأجيل عبر حسابها بموقع تويتر، وقالت فيه إن الموعد الجديد لإقامة الدورة الحالية لم يتم تحديده إلى وقتنا الحالي، لكنه من المرجح أن يكون في الفترة ما بين أواخر يونيو إلى مطلع يوليو.فيما أعلنت مهرجانات سينمائية كثيرة في الشرق وفي الغرب تأجيل أو إلغاء دوراتها بسبب مخاوف من تأثير فيروس كورونا على جمهورها وضيوفها الذين يمكن أن يتراجعوا عن الحضور أصلا.