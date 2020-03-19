«صحة أسوان» تجري فحص حرارى للمواطنين بالسوق وغرب سهيل

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان برئاسة الدكتور إيهاب عماد حنفى مدير المديرية، مجهوداتها المكثفة لمكافحة انتشار فيروس «كورونا»، حيث قامت فرق الانتشار السريع بأعمال فحص حراري للمواطنين في غرب سهيل والسوق التجاري، بالإضافة لتوجيه النصائح التوعوية والإرشادية للمواطنين في التعامل مع المرض.يأتي ذلك فى إطار توجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين.وكانت واصلت مديرية الأمن بمحافظة أسوان، حملاتها على مراكز الدروس الخصوصية بالمحافظة، تحت إشراف اللواء هشام فاروق مدير الأمن، بغلق 3 مراكز، ليصل إجمالي المراكز المغلقة على مستوى المحافظة، 90 مركزًا، خلال 5 أيام.يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على أرواح الطلاب والحد من الاختلاط.