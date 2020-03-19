الإسكندرية في ظلام.. أصحاب المقاهي: «أغلقنا المحال حفاظا على الصحة العامة»

أغلقت المحال والمقاهي والمراكز التجارية في الإسكندرية، في الساعة السابعة مساء تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، على تفتح أبوابها من جديد في السادسة صباحا من اليوم التالي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.علق إسلام علي، مديري أحد المقاهى على كورنيش الإسكندرية على القرار قائلا: "أمرنا لله هنعمل أيه.. طبقنا القرار حفاظا على الأمن والسلامة العامة".وأضاف أحمد حمدي، أحد العاملين بمقهى بمنطقة سبورتنج: أننا على مدار اليوم نقوم بتطهير وتعقيم المعدات والأدوات بالمقهى وكذلك أطقم التقديم للزبائن، متابعا: "نأمل أن تمر هذه الأزمة على خير، حتى لا تتضرر صحتنا ولا يتأثر مصدر رزقنا".فيما قالت شجعت رضوى جابر، من سكان منطقة الابراهيمية، إن قرار غلق المقاهي والمحال الحيوية في مصلحة المواطن، وحفاظا على صحتنا، ولابد أن نلتزم جميعا بتطبيقه.