تعقيم طب بنها احترازيًا تجنبا لكورونا

قامت اليوم فرق مجهزة برش قاعات المحاضرات والأقسام الأكاديمية والعلمية والمعامل بكلية طب بنها بمواد مطهرة وقاتلة للفيروس، في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجدوأكد الدكتور مصطفي القاضي عميد طب بنها، أن إدارة الكلية لن تتهاون في اتخاذ كافة التدابير الوقائية لسلامة وحماية أبنائها الطلاب وأساتذتها وموظفيها.ولفت إلى أنها لن تتردد في مد يد العون والوقوف جنبًا إلى جنب لعبور هذه الأزمة وحماية مصر وشعبها.. حفظ الله مصر وشعبها.