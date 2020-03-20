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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

نتفليكس تطلق خدمة «netfilx party» لمشاهدة الأفلام مع الأصدقاء

الجمعة 20/مارس/2020 - 12:32 ص
جريدة الدستور
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تصدر «Netflix Party» مؤشرات البحث في جوجل، اليوم الخميس، وذلك بعد أن أعلنت شركة نتفليكس إطلاق خدمة «netfilx party» لمشاهدة الأفلام مع الأصدقاء تزامنا مع قرارات الدولة مؤخًرا للتصدي لتفشي وباء فيروس كورونا.

نتفليكس تطلق خدمة «netfilx party» لمشاهدة الافلام مع الاصدقاء

حرصت شركة «Netflix» على توجيه خدمة جديدة للجماهير إلتي تلتزم البيت بمزيد من المتعه وملئ الفراغ اليومي لها، لتتيح للجميع سواء كنت مع أسرتك او اصدقائك لمشاهدة الأفلام أو البرامج التلفزيونية على منصة نتفليكس.

خطوات تشغيل «Netflix Party» والتعامل من خلاله

1- انتقل إلى «netflixparty.com» على متصفح جوجل كروم أو اضغط هنا
2- اضغط على «Get Netflix Party» مجانًا"، سيؤدي هذا إلى إعادة توجيهك إلى صفحة الإضافة في سوق «Google chrome» الإلكتروني.

3- اضغط على "إضافة إلى كروم".

4- اضغط على «add extension» في النافذة المنبثقة. 

5- سيتم بعد ذلك إضافة «Netflix Party» إلى الزاوية العلوية اليمنى لمتصفح «Google chrome» بجوار شريط العناوين، وستظهر في الشريط على شكل هذه الحروف (NP).

6- تأكد من قيام الأصدقاء المتابعين لك بتنزيل «Netflix Party» على متصفح «Google chrome» أيضًا.
7- انتقل إلى نتفليكس الآن باستخدام متصفح جوجل كوروم.
8- قم بتشغيل العرض أو الفيلم الذي ترغب في مشاهدته مع الأصدقاء.
9- اضغط على زر (NP) في متصفح جوجل كوروم.
10- أرسل عنوان الرابط إلى أصدقاءك أو الأشخاص الذين تريد انضمامهم إليك.
11- بعد أن يفتح أصدقاؤك الرابط، يجب عليهم تسجيل الدخول إلى نتفليكس باستخدام  «Google chrome» والضغط على زر (NP)، حيث تتم المزامنة بينكم، ويمكنكم الاستمتاع بالمشاهدة الجماعية.
12- تتيح أيضًا خدمة نتفيلكس التواصل مع الأصدقاء عبر الدردشة الجماعية على الجانب الأيمن من الشاشة.
13- اختر رمز مستخدم احتفالي وشارك كل ما تشاهده من خلال الرسائل ولقطات الشاشة والرموز التعبيرية والصور المتحركة.

وبعد الانتهاء يمكنك الاستمتاع بمشاهدة الأفلام والبرامج مع الأصدقاء بشكل افتراضي ومباشر دون مغادرة أي أحد منكم المنزل خلال تفشي فيروس كورونا.

إجراءات الدولة للتعامل مع تداعيات محتملة لوباء فيروس كورونا

وفي وقت سابق، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرار بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس بدءًا من 15 مارس الجاري وحتى 31 من نفس الشهر، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.


كما أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عدة قرارات هامة للحفاظ على السلامة العامة والمواطنين بصفة خاصة بإغلاق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة، من الساعة 7 مساءً وحتى الساعة 6 صباحًا أمام الجمهور بجميع أنحاء الجمهورية حتى يوم 31 مارس. 

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