إيبارشية الوادي الجديد تحتفل بعيد الصليب

ترأس الأنبا أرسانيوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالوادي الجديد، اليوم الخميس، صلوات القداس الإلهي لعيد الصلب المجيد بمقر المطرانية.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد الصليب مرتين كل عام بشهري مارس وسبتمبر، وتنظم بهذه المناسبة قداسات احتفالًا بها.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير المعروف باسم «صوم القيامة»، ويمتد نحو 55 يومًا ينتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة.ويُعد الصوم الكبير صومًا من الدرجة الأولى، ويمتنع فيه الأقباط عن تناول اللحوم والأسماك والألبان مكتفين بالأكلات النباتية، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير تقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.