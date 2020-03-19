رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

قيادى بـ«مستقبل وطن» يشيد بقرارات الدولة لمواجهة فيروس كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 09:04 م
المهندس عبدالله
المهندس عبدالله سعيد
أشرف لاشين
طباعة
أشاد المهندس عبدالله سعيد الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري لحزب مستقبل وطن، بالقرارات الاستباقية التي تتخذها الدولة من إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت صارمة وواضحة بأن صحة المواطنين وحمايتهم من الأولوية عن أي قرارات.

وأضاف سعيد في بيان صحفي، أن المعركة التي تقودها الدولة المصرية تقتضي ضرورة الاصطفاف والوقوف بجانب إجراءات الحكومة وتنفيذها إحساسا منا بالمسئولية المشتركة، مشيرا إلى أننا في حرب ضد مرض خطير، بالإضافة إلى الفتن والشائعات التي يستغلها أعداء الوطن في الداخل والخارج.

وكشف القيادي في حزب مستقبل وطن عن قيام الحزب بتشكيل غرف عمليات بجميع المحافظات؛ لتشمل كل قسم ووحدة حزبية، وأنه سوف يكون هناك اتصال بين مسئول الغرفة وأقرب مستشفى حميات أو وحدة صحية وبين مديرية الصحة بالمحافظة للمتابعة الفورية، والإبلاغ عن الحالات، بالإضافة إلى توصيل شكاوى المواطنين لوزارة الصحة.

وأوضح عضو الهيئة العليا، أن الحزب يواصل حملته الكبري في إطلاق فرق التعقيم والتطهير، بجميع المحافظات حيث تشمل مساجد وكنائس وأماكن تجمعات للمواطنين، وتوفير كميات من المطهرات والمواد المعقمة ومحركات الرش، من خلال فرق عمل مجهزة بمعدات تطهير محملة بمواد الكلور ومادة هيبوكلوريد الصوديوم المستخدمة في مكافحة انتشار هذا الوباء، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمحاصرة انتشار هذا الفيروس.

موضوعات متعلقة

بعد قليل.. «التعليم» تصدر بيان مهم بشأن مصير الدراسة والامتحانات

حقيقة إلغاء الفصل الدراسى الثانى بالمدارس والجامعات

أزمة جديدة فى الأهلى بسبب وليد أزارو

كيفية استقبال إشارة تردد قناة مصر التعليمية لمشاهدة شرح المواد الدراسية في المرحلة الثانوية والإعدادية

الصور

image description

أول صورة للمتعافى من كورونا بمستشفى أبوخليفة فى الإسماعيلية

image description

تعقيم «خدمة عملاء المياه» ومسجد عمر مكرم بأسيوط (صور)

image description

استمرار تعقيم أحياء أسيوط لمواجهة كورونا (صور)

image description

بالكمامات والمطهرات.. شباب يوعون المواطنين بكورونا (صور)

image description

«اكشف قبل أن تأكل».. مطعم يحمى زبائنه من كورونا بسوهاج (صور)

الأكثر قراءة

كيفية استقبال إشارة تردد قناة مصر التعليمية لمشاهدة شرح المواد الدراسية في المرحلة الثانوية والإعدادية

الصحة: 46 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا.. وحالة وفاة

التعليم تكشف مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

4 قرارات من وزير الأوقاف لمواجهة كورونا

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الدكتور كريم صبري يوضح لـ "الدستور": شروط اجراء نحت الجسم رباعي الأبعاد

«الإسهال» عرض رئيسي لـ 25% من مرضى كورونا

«الصحة العالمية» تدعو لتعليم الأطفال طرق الحماية من «كورونا»

الدكتور محمد مختار يؤكد: الحقن المجهري الأكثر فعالية في علاج العقم

منوعات

كيفية استقبال إشارة تردد قناة مصر التعليمية لمشاهدة شرح المواد الدراسية في المرحلة الثانوية والإعدادية

بالكمامات والمطهرات.. شباب يوعون المواطنين بكورونا (صور)

مقاطعة يابانية تفرض قيودا للحد من إدمان ألعاب الفيديو والإنترنت

هند البحرينية أول فنانة عربية تصاب بفيروس كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
ملحمة صينية
مدحت بشاى
بيريسترويكا كنسية «2»
جمال طه
«كورونا».. التحدى الصعب لأمننا القومى
د. محمد عفيفي
الناس والوباء.. العصر المملوكى
المزيد

الثقافة

السوري علاء زريفة: قصة حب جعلتني أتجه إلى كتابة الشعر

مركز الهالة الثقافي يناقش «أثر المخلدين».. السبت

رواية مصرية صدرت في 2018 تنبأت بتفشي كورونا

الحرية للإبداع الثقافي ينظم «ملتقى الحرية الشعرية».. الأحد