حبس عامل لحيازته مواد مخدرة ببدر

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس عامل أربعة أيام علي ذمة التحقيقات لحيازته مواد مخدرة قبل ترويجها بمدينة بدر.وكشفت التحقيقات أن المتهم هو عادل ع عامل بأحد الشركات العقارية بالتجمع، وعثر بحوزته على ٤٥٠ قطعة حشيش، ١٣٠ كيس استروكس قبل ترويجها بدائرة القسم، وأقر المتهم بترويجه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والكسب غير المشروع منها.و كانت بداية الواقعة عندما ورد لقسم شرطة بدر عدة معلومات تفيد بقيام عامل بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهم وضبطه وعثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالى من متحصلات تجارته وحرر المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيق.