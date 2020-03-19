وزير الخارجية الكندى يعزل نفسه انتظارًا لاختبار كورونا

كشف وزير الخارجية الكندي، فرانسوا-فيليب شامبين، اليوم الخميس، عن خضوعه لاختبار فيروس "كوفيد- 19"، كإجراء احترازي بعد ظهور أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا عليه، بعد أقل من 14 يوما من عودته من الخارج.وأكد الوزير الكندي، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": أنه حاليا في عزل ذاتي في المنزل انتظارا لنتائج الاختبار.واستغل شامبين الفرصة لتشجيع الآخرين على ممارسة التباعد الاجتماعي، واتباع احتياطات الصحة العامة الإضافية ضد الفيروس.ووزير الخارجية هو ثالث وزير فيدرالي كندي أبلغ بأنه يجري اختباره، حيث جاءت نتيجة اختبار الوزيرين الآخرين سلبيتين.