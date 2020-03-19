إحالة المتهمين بالاعتداء على طفل بالشوم فى النهضة للجنايات

أمرت نيابة السلام بإحالة المتهمين بالاعتداء على طفل بالشوم بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم بمنطقة النهضة للجنايات.وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمين حمدى س، ونجله محمد ح عاطلان، وأقرا بتعديهما على المجنى عليه محمود م ١٣ سنة بالعصا والشوم حتى تسببا في إصابته بكسر فى الجمجمة بعد خلافات الجيرة.وأقر المجنى عليه بأن المتهمين معتادان سبه بأبشع الألفاظ، مستغلين انفصال والديه وعدم وجود أحد بجانبه.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام باعتداء عاطلين على طفل بالعصا والشوم، وأصاباه بإصابات بالغة وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما وبسؤالهما، وأقرا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.