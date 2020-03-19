الأردن: ارتفاع مصابى كورونا لـ69

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في المملكة، ارتفع إلى 69 مصابا، بمن فيهم المتعافين.وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن المصابين هم: 50 أردنيا بمن فيهم المتعافين، و6 فرنسيين، و4 عراقيين، و3 بريطانيين، ولبنانيان، وأرجنتينيان، وفلبينيان، مشيرة إلى أن أحد المصابين بالفيروس، هو من بين الحالات المحجور عليها بالفنادق.