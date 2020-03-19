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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الأوقاف»: الأزمات تظهر معادن الناس وحقيقة أخلاقهم

الخميس 19/مارس/2020 - 08:53 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة
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قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إنه في ضوء ما قررته الوزارة من نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيا سيتم ترجمة خطبة الغد التي تأتي بعنوان "الأسباب الظاهرة والباطنة لرفع البلاء ووجوب طاعة ولي الأمر" إلى 18 لغة إضافة إلى لغة الإشارة مكتوبة ومسموعة ومرئية.

وأضاف وزير الأوقاف، في تصريح اليوم الخميس، أن ذلك يأتي في إطار واجبنا التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.

وأكد أن موضوع خطبة الجمعة يتناول الابتلاء من حيث كونه سنة من سنن الله تعالى في خلقه، وأن الله (عز وجل) جعل لرفع البلاء أسبابًا ظاهرة وباطنة ينبغي الأخذ بها، ومن الأسباب الظاهرة الأخذ بالعلم، واحتياطات أهل الاختصاص، وتنفيذ التوجيهات التي تصدر من مؤسسات الدولة الرسمية، فطاعة ولي الأمر ومن يفوضه، أو ينوب عنه من مؤسسات الدولة الوطنية واجبة، والاهتمام بالنظافة وغسل اليدين، واتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الأمراض والأوبئة، موضحا أن الأسباب الباطنة حسن التوكل على الله تعالى، والدعاء والتضرع له، وأن يحصن الإنسان نفسه بذكر الله وبالصدقة.

وأوضح أن الأزمات والمواقف الحرجة هي التي تظهر معادن الناس وتظهر حقيقة أخلاقهم، فعلينا جميعًا أن نتراحم فيما بيننا، وأن نبتعد كل البعد عن الأثرة، والأنانية وعن كل أنواع الاحتكار من البائع قصدَ رفع سعر السلع.

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