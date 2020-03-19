محال ومقاهى فيصل تغلق أبوابها فى السابعة مساءً تنفيذًا لقرار الحكومة

التزمت المحال والمقاهي منطقة فيصل، محافظة الجيزة، بتنفيذ قرار الغلق الصادر من رئيس الوزراء في تمام السابعة مساءً، وهناك بعض الأماكن أغلقت أبوابها منذ عصر اليوم، والتزمت الأماكن بالقرار الذي اتخذته الحكومة حرصا منهم على مواجهة فيروس كورونا.وأعلنت رئاسة الوزراء، صباح اليوم الخميس، عن غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساءً إلى 6 صباحًا حتى 31 مارس، على أن لا يسري القرار على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها.