مسئول عراقي: الاحتياطي النقدي مطمئن في الوقت الحالي

صرح مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، بأن احتياطي النقد العراقي لدى البنك المركزي، مرتفع ومطمئن في الوقت الحالي رغم تدني أسعار النفط عالميا.وقال صالح في تصريح صحفي، إن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي في مستوى مريح جدا، وينسجم ومؤشرات ما يسمى بكفاية الاحتياطيات، إذ تغطي الاحتياطيات الأجنبية قرابة 13 - 14 شهرا استيراديا مقارنة بالمقياس العالمي (الذي يقدر) بثلاثة أشهر.وأضاف أن الاحتياطيات النقدية العراقية الحالية تعد مرتفعة ومطمئنة حاليا، وأنها تغطي الكتلة النقدية المصدرة بنسبة تغطية تعادل مرة ونصف وهي تفوق المعدل العالمي بنحو واسع جدا.وذكر أن الإصدار النقدي للعملة الوطنية (يتم) بتغطية فوق العالية ومستقرة وقوية جدا، وأن البنك المركزي يدير احتياطاته بدقة عالية وفق الأدلة الاسترشادية الاستثمارية المعتمدة عالميا".