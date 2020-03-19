مصطفى بكرى منفعلًا بسبب اندفاع المواطنين لشراء السلع: «خد على قدك»

انفعل الإعلامي مصطفى بكري، على الهواء، بسبب تكالب بعض المواطنين على شراء السلع، قائلًا: "انتوا بتاخدوا نصيب غيركم".وأضاف بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "نتيجة جشع التجار وتكالب الناس على المواد الغذائية، ترتفع الأسعار".ووجه بكري رسالة للمتكالبين على السلع، قائلًا: "كل واحد يتعاون وياخد اللي على قده، بلاش تاخد نصيب غيرك".وأردف بكري: "لا داعي للفزع، فعدد الإصابات في مصر 210 إصابات في بلد فيها 100 مليون، ونوجه تحية للأطباء الأبطال الحقيقيين، خط الدفاع الأول عن صحة المصريين".