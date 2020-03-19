مصطفى بكرى منفعلًا بسبب اندفاع المواطنين لشراء السلع: «خد على قدك»
الخميس 19/مارس/2020 - 08:47 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
انفعل الإعلامي مصطفى بكري، على الهواء، بسبب تكالب بعض المواطنين على شراء السلع، قائلًا: "انتوا بتاخدوا نصيب غيركم".
وأضاف بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "نتيجة جشع التجار وتكالب الناس على المواد الغذائية، ترتفع الأسعار".
ووجه بكري رسالة للمتكالبين على السلع، قائلًا: "كل واحد يتعاون وياخد اللي على قده، بلاش تاخد نصيب غيرك".
وأردف بكري: "لا داعي للفزع، فعدد الإصابات في مصر 210 إصابات في بلد فيها 100 مليون، ونوجه تحية للأطباء الأبطال الحقيقيين، خط الدفاع الأول عن صحة المصريين".
وأضاف بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "نتيجة جشع التجار وتكالب الناس على المواد الغذائية، ترتفع الأسعار".
ووجه بكري رسالة للمتكالبين على السلع، قائلًا: "كل واحد يتعاون وياخد اللي على قده، بلاش تاخد نصيب غيرك".
وأردف بكري: "لا داعي للفزع، فعدد الإصابات في مصر 210 إصابات في بلد فيها 100 مليون، ونوجه تحية للأطباء الأبطال الحقيقيين، خط الدفاع الأول عن صحة المصريين".