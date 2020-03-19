الانتهاء من تعقيم المبانى الحكومية فى الأقصر

أعلن الدكتور عاطف أحمد على، مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، أنه تم الانتهاء من أعمال تطهير عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية من خلال فرق التطهير والتعقيم التى تستهدف المنشآت الحكومية والعامة، وهذا فى إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19.وأوضح مدير الطب البيطري بالأقصر أنه تم الانتهاء من تعقيم كل من مقار النيابة الإدارية والرقابة الإدارية وديوان عام محافظة الأقصر ومديرية الإصلاح الزراعى ومديرية الطرق وحى شمال الأقصر.وأشار إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت من قبل فرق الأمان الحيوى على مستوى مراكز المحافظة، وفقا لخطة تتضمن كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية لضمان انحسار الفيروس وعدم انتشاره، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لتكاتف كافة الجهود لتعقيم وتطهير المنشآت.