الرئيس الجزائري يوصي الأجهزة الأمنية بالتشدد مع أي تجمع أو مسيرة

أوصى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، الأجهزة الأمنية بـ"التشدد مع أي تجمع أو مسيرة تهدد سلامة المواطن".كان تبون، قرر في خطاب للأمة أمس الأول الثلاثاء، منع أي تجمع أو مسيرة مهما كان شأنها وتحت أي عنوان، تفاديا لتفشي وباء كورونا، في إشارة إلى تظاهرات الحراك الشعبي.وقالت الرئاسة الجزائرية: إن الرئيس تبون، استهجن الأصوات الناعقة التي تمتهن بإصرار غريب فن ترويج الشائعات المغرضة والأخبار الكاذبة المدفوعة بحسابات دنيئة حاقدة، وحذر من مغبة التمادي في الانحراف بحرية التعبير خارج إطارها القانوني".وكان اجتماع الرئاسة الجزائرية، خلص في وقت سابق اليوم الخميس، إلى "وقف جميع وسائل النقل الجماعي العمومية والخاصة داخل المدن وبين الولايات وكذلك حركة القطارات".كما صدر قرار بـ "غلق المقاهي والمطاعم في المدن الكبرى بصفة مؤقتة".