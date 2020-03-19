صحة دمياط تواصل حملاتها على الصيدليات لمنع الاستغلال

واصلت مديرية الصحة بدمياط، اليوم الخميس، شن حملاتها على كافة صيدليات المحافظة، لمنع استغلال حاجة المواطنين لشراء المطهرات والكمامات في الوقت الراهن.وشدد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة على ضرورة متابعة الصيدليات ومراكز بيع المستلزمات الطبية في المحافظة، للقضاء على استغلال المواطنين من خلال رفع الأسعار أو الامتناع عن البيع.كما يواصل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة تفقد المستشفيات لمتابعة سير العمل والاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بالتزامن مع رفع درجة الاستعداد القصوى في مستشفيات المحافظة بسبب فيروس كورونا الذي أصبح عدو خفي يهدد البشرية.