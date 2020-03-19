بوتين يبحث هاتفيًا مع نظيره الصينى تطورات فيروس كورونا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا، اليوم الخميس، مع نظيره الصيني شي جين بينج الوضع حول فيروس (كورونا) المستجد.وذكر بيان للكرملين، أن الرئيسين الروسي والصيني بحثا بشكل مفصل الوضع حول جائحة فيروس "كورونا"، مع الأخذ في الاعتبار التعاون الوثيق بين روسيا والصين في مكافحة العدوى منذ بداية انتشار الفيروس.وأضاف البيان، أن بوتين أشاد بنتائج إجراءات الصين في مكافحة انتشار الفيروس، حيث قيم عاليا النتائج، التي حققتها قيادة جمهورية الصين الشعبية والشعب الصيني بأكمله في مواجهة انتشار الوباء.وأشار البيان إلى أن الرئيسين بوتين وبينج دعيا إلى مزيد من المساعدة المتبادلة بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجال الطب وتطوير الأدوية، موضحا أن قادة البلدين تبادلا كذلك وجهات النظر حول عدد من القضايا الأخرى لتطوير علاقات الصداقة الروسية الصينية.